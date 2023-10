Neuer glücklich nach Rückkehr: "Einfach richtig gefreut"

Manuel Neuer ist über sein Comeback "so happy" wie selten zuvor in der Karriere. Nach der Rückkehr spricht der Bayern-Kapitän auch über mögliche Rücktrittsgedanken und die weiteren Einsätze.

Kapitän Manuel Neuer hat sich nach seinem gelungenen Comeback im Tor des FC Bayern überglücklich und erleichtert gezeigt. "Ich bin so happy, wie ich selten happy gewesen bin nach einem Spiel, dass ich es endlich geschafft habe", sagte der 37-Jährige bei Sky nach dem 8:0 in der Fußball-Bundesliga gegen den SV Darmstadt.

"Ich war positiv aufgeregt, nicht so, dass ich nervös war, aber in gewisser Erwartungshaltung, was hier draußen passiert. Ich habe mich einfach richtig gefreut, wieder in der Allianz Arena zu sein, wieder vor den eigenen Fans zu spielen und mit der Mannschaft auf dem Platz zu stehen."

"Ich hatte immer den Willen zurückzukehren"

Neuer feierte seine Rückkehr 323 Tage nach seinem Ski-Unfall mit dem schweren Unterschenkelbruch und hatte mit einer großartigen Parade gegen Darmstadts Marvin Mehlem beim Stand von 0:0 wieder wichtigen Anteil am Sieg.

Er habe während der Reha, während der es auch Rückschläge gab, "auf gar keinen Fall" Gedanken gehabt, dass es dies gewesen sei und er sich die Anstrengungen nicht mehr antun wolle. "Es gab viele Höhen und Tiefen, das ist klar, aber ich hatte immer den Willen zurückzukehren, war immer ehrgeizig."

Für die Bayern steht nach dem DFB-Pokal-Zweitrundenspiel beim 1. FC Saarbrücken am Mittwoch am kommenden Samstag der Liga-Klassiker bei Borussia Dortmund an. Das letzte Wort über die weitere Einsatzplanung habe Thomas Tuchel, betonte Neuer: "Da hat der Trainer natürlich das Machtwort zu sprechen, danach geht's. Ich versuche, mich einfach zu regenerieren und auf die nächsten Aufgaben zu konzentrieren."

(dpa)