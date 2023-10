Neuer zurück im Bayern-Training - Kein Comeback in Mainz

Manuel Neuer wird an diesem Wochenende gegen den FSV Mainz noch nicht wieder im Tor des FC Bayern stehen. Seine Rückkehr dürfte nun Ende des Monats steigen.

Das Comeback von Torwart Manuel Neuer beim FC Bayern rückt immer näher. Der 37 Jahre alte Kapitän der Münchner sei zurück im Training, verkündete Trainer Thomas Tuchel am Freitag vor dem Bundesliga-Auswärtsspiel am Samstag gegen den FSV Mainz 05 (18.30 Uhr/Sky).

Das sei eine "sensationell gute Nachricht" und eine "ganz hervorragende Geschichte". In Mainz und voraussichtlich auch in der Champions League am Dienstag bei Galatasaray Istanbul werde aber weiter Ersatzmann Sven Ulreich im Tor stehen.

Nicht "zu hektisch" werden

Diese Entscheidung sei tags zuvor mit Neuer gemeinsam getroffen worden, berichtete Tuchel weiter. Er soll nach seiner schweren Verletzung noch weitere Trainingseinheiten bekommen. Man dürfe nicht "zu hektisch" werden und nichts überstürzen, mahnte Tuchel.

Das nächste Heimspiel des deutschen Fußball-Rekordmeisters steht am 28. Oktober gegen Darmstadt 98 an. Man wolle das aber "ohne Druck" angehen, versicherte Tuchel. "Ich bin zu 100 Prozent überzeugt, dass er auf sein allerhöchstes Niveau zurückkommt."

Neuer, Weltmeister von 2014, hat sein bislang letztes Spiel beim frühen deutschen WM-Aus in Katar am 1. Dezember 2022 gegen Costa Rica bestritten. Im Anschluss an das Turnier hatte er sich bei einer Ski-Tour Schien- und Wadenbein am rechten Unterschenkel gebrochen. Seitdem arbeitet er an dem Comeback.

"Ich bewundere ihn, wie er das gemacht hat", lobte Tuchel Neuer, der "unbeirrbar" an seiner Rückkehr arbeite. "Das ist echt etwas ganz Besonderes." Letztmals stand Neuer am 12. November 2022 beim 2:0 auswärts gegen den FC Schalke 04 im Münchner Tor.

(dpa)