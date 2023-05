Özil gönnt BVB die Schale nicht - "Blauen Wurzeln treu"

Der frühere Fußball-Weltmeister Mesut Özil gönnt Borussia Dortmund die Meisterschaft nicht.

"Nö, da muss ich meinen blauen Wurzeln schon treu bleiben", sagte der gebürtige Gelsenkirchener den "Zeitungen der Funke Mediengruppe". Der 34-Jährige, der jüngst seine Karriere beendet hatte, war einst im Schalker Trikot Bundesligaprofi geworden.

Sein letztes Spiel für die Königsblauen liegt zwar schon 15 Jahre zurück, aber Gelsenkirchen bedeute für ihn Heimat, auch wenn seine Familie häufiger bei ihm in Istanbul als er im Ruhrgebiet sei. Der Weltmeister von 2014 hofft, dass Schalke den Klassenverbleib schafft. "Schalke darf jetzt nicht zur Fahrstuhlmannschaft werden." Seinem Ex-Club traut er vielleicht auch eine Überraschung am Samstag beim FC Bayern München zu, was auch dem BVB im Titelrennen helfen würde.

(dpa)