Dortmunder Polizei zieht positives Fazit: "Friedlich"

Nach der verpassten Meisterschaft hat die Polizei in Dortmund am frühen Abend ein positives Einsatzfazit gezogen.

Wie bei Bundesliga-Spielen üblich, habe es nur vereinzelte Vorfälle gegeben.

"Ansonsten waren die Fans im Stadion und in der Stadt friedlich", sagte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. Wie viele Anhänger von Borussia Dortmund neben den über 81.000 im Stadion noch in der Innenstadt unterwegs gewesen seien, sei nicht seriös zu sagen.

Allein rund um das Stadion verfolgten mehrere Zehntausend Fans ohne Eintrittskarten das Spiel. Die Kneipen in Dortmund waren bereits lange vor Anpfiff überfüllt. Vor vielen Gaststätten hatten sich lange Schlange gebildet. Auf dem Alten Markt, dem traditionellen Treffpunkt der BVB-Fans, verfolgten viele Anhänger in kleinen Gruppen das Spiel übers Handy oder am Radio. Die Stadt hatten kein Public Viewing angeboten. Nach Spielschluss zog es viele Fans bei schönem Sommerwetter zurück in die Innenstadt.

Wegen eines technischen Problems am Haltepunkt Signal Iduna Park musste ein Sonderzug für Fans aus Mainz zum Hauptbahnhof umgeleitet werden. Bei deren Ankunft auf dem Hinweg kam es deshalb zu Verzögerungen.

