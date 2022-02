Positiver Corona-Test: SC Freiburg ohne Keven Schlotterbeck

Fußball-Bundesligist SC Freiburg muss im Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 auf Keven Schlotterbeck verzichten.

Fußball-Bundesligist SC Freiburg muss im Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 auf Keven Schlotterbeck verzichten.

Der Innenverteidiger fällt wegen eines positiven Corona-Tests aus, teilte der Verein mit. Schlotterbeck habe sich in Quarantäne begeben. Ihm gehe es gut, sagte Trainer Christian Streich.

Ansonsten steht Streich am Samstag (15.30 Uhr/Sky) die Bestbesetzung zur Verfügung. Nach bisher nur vier Punkten aus den vier Spielen der Rückrunde wollen die Südbadener mit einem Sieg ihren Platz im oberen Tabellendrittel festigen. Streich warnte seine Spieler vor der hohen Dynamik und "Körperlichkeit" der Mainzer. Es könne aber eine Chance für den Sport-Club sein, dass der FSV auswärts in den vergangenen Monaten nicht dieselbe Wucht wie zu Hause entwickeln konnte. Mainz verlor in fremden Stadien zuletzt fünfmal nacheinander.

© dpa-infocom, dpa:220210-99-64601/2 (dpa)