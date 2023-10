RB-Trainer Rose vor Bochum-Spiel gelassen

Leipzigs Coach Marco Rose und sein Bochumer Kollege Thomas Letsch kennen sich aus gemeinsamen Salzburger Zeiten. Für das Kumpel-Duell am Samstag ist Rose daher bestens vorbereitet.

RB Leipzigs Trainer Marco Rose erwartet im Bundesliga-Spiel gegen den VfL Bochum keine Überraschungen. "Ich weiß, wie Tommy tickt", sagte der 47-Jährige über seinen VfL-Kollegen Thomas Letsch. Als "proaktiv, vertikal, schnell in Richtung Tor, hohe Ballgewinne", beschrieb Rose die Spielidee seines einstigen Salzburger Wegbegleiters. Lediglich die taktische Aufstellung sei unklar.

Im Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) muss Rose auf eine Reihe von Spielern verzichten. Dani Olmo, Willi Orban und El Chadaille Bitshiabu fehlen ohnehin länger, zudem steht Benjamin Henrichs wegen einer Muskelverletzung nicht zur Verfügung. Bei dem unter Hüftproblemen leidenden Kevin Kampl ist es noch unklar, ob es reicht.

Nach den Highlight-Spielen gegen Bayern München (2:2) und Manchester City (1:3) sehnen die Leipziger die Länderspielpause herbei. "Es ist gerade viel", sagte Rose. "In der Gesamtkonstellation am Ende so eines langen Blocks ist das natürlich eine Herausforderung. Aber wir neigen nicht dazu, den VfL Bochum zu unterschätzen."

Der VfL hat in dieser Bundesliga-Saison noch kein Spiel gewonnen und nach sechs Partien bereits 19 Gegentore kassiert. Leipzig hat dagegen seit fünf Spielen nicht verloren und könnte die Tabellenführung übernehmen.

