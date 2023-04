Rekordtorjäger Terodde verlässt Schalke im Sommer

Zweitliga-Rekordtorjäger Simon Terodde wird den FC Schalke 04 nach dieser Saison verlassen.

Der 35-Jährige wird seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern, teilte der Fußball-Bundesligist aus dem Ruhrgebiet mit.

"In den vergangenen Wochen wurde medial sehr viel über meine Zukunft spekuliert. Das ist ein Thema, das weder der Verein noch ich in diesen so richtungsweisenden Wochen benötigt. Daher möchte ich jetzt schon erklären, dass meine Zeit im Sommer auf Schalke definitiv enden wird", sagte Terodde laut einer Vereinsmitteilung.

Terodde war im Sommer 2021 zu den Gelsenkirchenern gewechselt. Zum Aufstieg im vergangenen Jahr trug der Mittelstürmer als bester Torschütze der Zweitliga-Spielzeit 30 Tore bei. Zuletzt war er unter Trainer Thomas Reis kein Stammspieler mehr. Wie es für Terodde nach der Saison weitergeht, ließ er offen.

"Meine Zeit hier war wahnsinnig emotional, geprägt von unheimlich vielen intensiven Momenten, die mir für immer in Erinnerung bleiben werden", sagte er. "Jetzt möchte ich mit meinen Teamkollegen mein letztes Kapitel auf Schalke schreiben – und mich letztlich mit dem geglückten Klassenerhalt verabschieden."

(dpa)