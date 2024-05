Bundesliga-Relegation 2024: Termine, Übertragung und Modus

Die Bundesliga-Relegation 2024 steht im Mai an: Wir haben alle Infos rund um Termine, Übertragung im Free-TV und Stream sowie zum Modus bei Hin- und Rückspiel.

Die Bundesliga-Relegation 2024 findet Ende Mai statt. Nach Abschluss der regulären Saison in der Bundesliga und der 2. Liga stehen für vier Teams noch die entscheidenden Relegationsspiele an. Die Spiele bieten den Mannschaften eine letzte Chance, entweder ihre Zugehörigkeit zu ihren Ligen zu sichern oder aufzusteigen.

In zwei Spielen wird ausgespielt, ob die Mannschaft auf dem 16. Platz der Bundesliga in der höchsten deutschen Spielklasse verbleiben kann oder ihren Platz für den Drittplatzierten der 2. Liga räumen muss. Oder umgekehrt formuliert: Während die Vereine auf den ersten beiden Plätzen der 2. Liga automatisch in die Bundesliga aufsteigen, muss sich die Mannschaft auf dem dritten Platz in zwei Relegationsspielen den Aufstieg erkämpfen.

Doch wann finden die Spiele zur Bundesliga-Relegation 2024 statt? Wie läuft die Übertragung? Sind die Partien auch im Free-TV zu sehen? Die Antworten dazu finden Sie hier im Artikel.

"Bundesliga Relegation" 2024: Wann sind Termine für Hin- und Rückspiel?

Das Hinspiel wird am Donnerstag, dem 23. Mai 2024, ausgetragen. Das Rückspiel findet vier Tage später am Montag, dem 27. Mai 2024, statt. Beide Spiele, die über den Verbleib oder den Aufstieg in die Bundesliga entscheiden, beginnen um 20.30 Uhr.

Hier sind die Termine der Bundesliga-Relegationsspiele 2024 noch einmal im Überblick:

Hinspiel: Donnerstag, 23. Mai 2024, um 20.30 Uhr

Rückspiel : Montag, 27. Mai 2024, um 20.30 Uhr

Welche Teams antreten, steht noch nicht fest. Nachdem sich in der 2. Liga der Hamburger SV aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet hat, entscheidet sich das Rennen um Platz 3 zwischen Fortuna Düsseldorf, Holstein Kiel und dem FC St. Pauli. Die Chancen für Pauli und Kiel stehen relativ gut, den direkten Aufstieg über die ersten beiden Plätze in der Tabelle zu schaffen.

In der Bundesliga ist das Rennen um den 16. Platz spannender: Hier liefern sich der VfL Bochum, Borussia Mönchengladbach, Mainz 05 und Union Berlin einen Kampf um den direkten Klassenerhalt. Der 1. FC Köln hat nur noch Außenseiterchancen. Darmstadt steht bereits als Absteiger aus der Bundesliga fest.

Übertragung Bundesliga: Die Relegation 2024 live im Free-TV und Stream sehen

Fußballfans können die Relegationsspiele live im Fernsehen verfolgen. Die Partien laufen auf Sat.1 und Sky. Durch die Übertragung auf Sat.1 sind Hin- und Rückspiel kostenlos im Free-TV zu sehen. Zusätzlich bietet Sat.1 auch einen Live-Stream auf seiner Website ran.de an. Der Stream kostet ebenfalls kein Geld und ist ohne Abo verfügbar.

Hier sind die wichtigsten Infos zur Übertragung im TV und Stream zusammengefasst:

Spiel: Teams werden noch ermittelt

Teams werden noch ermittelt Datum: Hinspiel am 23. Mai & Rückspiel am 27. Mai 2024

Hinspiel am 23. Mai & am 27. Mai 2024 Uhrzeit: jeweils 20.30 Uhr

jeweils 20.30 Uhr Orte: noch nicht bekannt

noch nicht bekannt Übertragung im Free-TV: Sat.1

Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: ran.de & Sky

Modus: Wie funktioniert die Relegation zur Bundesliga?

In den Relegationsspielen strebt der Tabellen-16. der Bundesliga den Ligaerhalt an, während der Tabellen-Dritte der 2. Bundesliga den Aufstieg erreichen will. Die Spiele entscheiden somit über den Verbleib oder den Aufstieg in die jeweilige Liga. Das Heimrecht im Rückspiel wird dem Team zugesprochen, das vor dem Hinspiel weniger spielfreie Tage hatte.

In den Relegationsspielen gelten dieselben Regeln wie in der Bundesliga: Wie bei allen Spielen der ersten und Zweiten Bundesliga kommen auch hier der VAR (Video-Assistent-Referee) und die Torlinientechnologie zum Einsatz. Seit der Saison 2021/22 wird zudem die Auswärtstorregel nicht mehr angewendet. Bei einem Unentschieden nach Hin- und Rückspiel entscheidet eine Verlängerung und gegebenenfalls ein Elfmeterschießen über den Sieger.

Historie der Bundesliga-Relegation seit dem Jahr 2009

Seit der Wiedereinführung der Relegation in der Saison 2008/09 haben lediglich drei Zweitligisten den Aufstieg in die Bundesliga über die Relegationsspiele geschafft. Hier sind alle Ergebnisse im Überblick, wobei der Erstligist jeweils auf der linken Seite aufgeführt ist:

2009: Energie Cottbus - 1. FC Nürnberg : 0:5 (Hinspiel 0:3, Rückspiel 0:2)

- : 0:5 (Hinspiel 0:3, 0:2) 2010: 1. FC Nürnberg - FC Augsburg : 3:0 (Hinspiel 1:0, Rückspiel 2:0

- : 3:0 (Hinspiel 1:0, 2:0 2011: Borussia Mönchengladbach - VfL Bochum : 2:1 (Hinspiel 1:0, Rückspiel 1:1)

- : 2:1 (Hinspiel 1:0, 1:1) 2012: Hertha BSC - Fortuna Düsseldorf : 3:4 (Hinspiel 1:2, Rückspiel 2:2)

- : 3:4 (Hinspiel 1:2, 2:2) 2013: TSG 1899 Hoffenheim - 1. FC Kaiserslautern : 5:2 (Hinspiel 1:2, Rückspiel 2:2)

- : 5:2 (Hinspiel 1:2, 2:2) 2014: Hamburger SV - SpVgg Greuther Fürth : 1:1 (A) (Hinspiel 0:0, Rückspiel 1:1)

- : 1:1 (A) (Hinspiel 0:0, 1:1) 2015: Hamburger SV - Karlsruher SC : 3:2 (Hinspiel 1:1, Rückspiel 2:1 n.V.)

- : 3:2 (Hinspiel 1:1, 2:1 n.V.) 2016: Eintracht Frankfurt - 1. FC Nürnberg : 2:1 (Hinspiel 1:1, Rückspiel 1:0)

- : 2:1 (Hinspiel 1:1, 1:0) 2017: VfL Wolfsburg - Eintracht Braunschweig : 2:0 (Hinspiel 1:0, Rückspiel 1:0)

- : 2:0 (Hinspiel 1:0, 1:0) 2018: VfL Wolfsburg - Holstein Kiel : 4:1 (Hinspiel 3:1, Rückspiel 1:0)

- : 4:1 (Hinspiel 3:1, 1:0) 2019: VfB Stuttgart - 1. FC Union Berlin : 2:2 (A) (Hinspiel 2:2, Rückspiel 0:0)

- : 2:2 (A) (Hinspiel 2:2, 0:0) 2020: Werder Bremen - 1. FC Heidenheim : 2:2 (A) (Hinspiel 0:0, Rückspiel 2:2)

- : 2:2 (A) (Hinspiel 0:0, 2:2) 2021: 1. FC Köln - Holstein Kiel : 5:2 (Hinspiel 0:1, Rückspiel 5:1)

- : 5:2 (Hinspiel 0:1, 5:1) 2022: Hertha BSC - Hamburger SV : 2:1 (Hinspiel 0:1, Rückspiel 2:0)

- : 2:1 (Hinspiel 0:1, 2:0) 2023: VfB Stuttgart - Hamburger SV : (Hinspiel 3:0, Rückspiel 3:1)

- : (Hinspiel 3:0, 3:1) 2024:

Das (A) steht für die Auswärtstorregel, die bei den vergangenen Spielen noch zum Einsatz kam.