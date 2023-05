Rheinisches Derby: Weltmeister Palacios auf der Bank

Der argentinische Weltmeister Exequiel Palacios hat es bei Bayer Leverkusen zum Bundesliga-Derby gegen den 1.

FC Köln in den Kader, aber nicht in die Startelf geschafft.

Der Mittelfeldspieler hatte die jüngsten vier Pflichtspiele wegen einer Oberschenkelverletzung verpasst. Trainer Xabi Alonso hat einen Platz in der Startelf im Vorfeld als möglich bezeichnet.

Gegenüber dem 0:0 gegen Union Berlin nahm Alonso am Freitagabend zwei Wechsel vor. Der zuletzt gesperrte Nadiem Amiri und Amine Adli ersetzen Odilon Kossounou und Adam Hlozek. Sein Kollege Steffen Baumgart änderte freiwillig nichts. Einziger personeller Unterschied gegenüber dem 0:1 gegen Freiburg ist das Fehlen des gesperrten Eric Martel, der von Jan Thielmann ersetzt wird. Thielmann übernimmt die offensive Position von Dejan Ljubicic, der ins defensive Mittelfeld auf die Martel-Position rückt.

Vor dem Spiel hatte es viele Diskussionen gegeben, da die Leverkusener mit Blick auf ihr Halbfinal-Hinspiel in der Europa League am Donnerstag bei der AS Rom eine Vorverlegung von Sonntag auf Freitag erwirkt hatten. Die Kölner hatten sich vor allem darüber beschwert, dass sie in den Prozess nicht frühzeitig eingebunden wurden.

(dpa)