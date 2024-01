Sahin und Bender nehmen Arbeit beim BVB auf

Nuri Sahin und Sven Bender sind zurück in Dortmund. Die beiden ehemaligen Fußball-Profis nehmen ihre neue Arbeit als Co-Trainer bei ihrem ehemaligen Club auf. Es gibt viel zu tun.

Nuri Sahin und Sven Bender haben ihre Arbeit als Trainerassistenten bei Borussia Dortmund aufgenommen.

Zusammen in einem Auto trafen die beiden ehemaligen BVB-Profis am Morgen um kurz vor acht Uhr auf dem Trainingsgelände des Fußball-Bundesligisten ein. Sie sollen in Zusammenarbeit mit Chefcoach Edin Terzic eine Trendwende einleiten und für eine Rückkehr des Tabellenfünften in die Champions-League-Ränge sorgen.

Am ersten Vorbereitungstag steht beim BVB traditionell Leistungsdiagnostik auf dem Programm. Die erste Einheit an der Seite von Terzic wird das kurz vor Weihnachten verpflichtete Duo im Trainingslager von Marbella bestreiten, wo sich das Team vom 3. bis 9. Januar auf die restliche Saison vorbereitet.

Sechs-Punkte-Abstand auf Viertplatzierten

In der kurzen Zeit bis zum ersten Spiel in Darmstadt am 13. Januar steht eine Menge Arbeit an. Nach zuletzt schwachen Auftritten ist der Abstand zum Vierten Leipzig auf bereits sechs Punkte angewachsen. Dennoch hielt die Vereinsführung nach langer Beratung am 21. Dezember an Terzic fest. Die Rückkehr der Vereinslegenden Sahin und Bender wurde in vielen Medien jedoch als Vorsichtsmaßnahme der Clubbosse gewertet, für den Fall eines Scheiterns von Terzic schnell über Alternativen verfügen zu können.

Die anhaltend angespannte Personallage erschwert die Mission Aufholjagd. Neben den für den Afrika-Cup abgestellten Ramy Bensebaini und Sebastien Haller muss Terzic vorerst auf weitere Profis verzichten. Bis zum Comeback der Langzeitverletzten Julian Ryerson, Felix Nmecha und Karim Adeyemi dürfte es noch vier Wochen dauern. Das Fehlen von Bensebaini und Ryerson sorgt für Probleme vor allem auf der linken Abwehrseite. Deshalb sichtet Sportdirektor Sebastian Kehl für diese Position den Transfermarkt. Dem Vernehmen nach wird ein Leihgeschäft favorisiert. Um den dünnen Kader aufzufüllen, soll U17-Weltmeister Paris Brunner am Mittwochmorgen mit ins Trainingslager nach Südspanien reisen.

(dpa)