Salihamidzic: Keine Transfers beim FC Bayern im Winter

Der FC Bayern München wird nach Aussage von Hasan Salihamidzic im Winter keinen neuen Spieler verpflichten.

Das sei gar kein Thema, das Transferfenster sei zweitrangig, sagte der Sportvorstand des Herbstmeisters im Streamingdienst DAZN vor dem Spiel gegen den VfL Wolfsburg.

"Wir sind wirklich gut besetzt und gehen weiter so in die Saison", betonte er. Die Transferzeit in der Fußball-Bundesliga dauert vom 1. bis 31. Januar 2022.

Salihamidzic und der Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn zogen eine positive Hinrundenbilanz. Sportlich sei das sehr, sehr gut gewesen, was die Mannschaft gezeigt habe, natürlich mit dem Wermutstropfen DFB-Pokal, sagte der frühere Nationaltorhüter im TV-Sender Sat.1. "In der Bundesliga sind wir absolut auf Kurs. In der Champions League haben wir alle Spiele gewonnen. Insofern kann man sportlich sehr zufrieden sein", sagte Kahn.

In die gleiche Kerbe schlug Salihamidzic. "Wir sind erst mal sehr zufrieden. Wir haben meistens guten, attraktiven Fußball gespielt, haben viele Spiele gewonnen, sind in der Bundesliga vorne, haben in der Champions League auch wirklich gut gespielt", betonte der 44-Jährige im Streamingdienst DAZN.

Wie für Kahn war auch für den früheren Mittelfeldspieler das Aus im DFB-Pokal durch ein 0:5 gegen Borussia Mönchengladbach der einzige Makel im bisherigen Saisonverlauf. "Das, was uns passiert ist im Pokal, haben wir alle bis heute nicht verstanden", sagte Salihamidzic.

