SC Freiburg noch ohne Doan im ersten Training im neuen Jahr

Ohne den japanischen WM-Fahrer Ritsu Doan, aber mit allen anderen Nationalspielern hat der Fußball-Bundesligist SC Freiburg sein erstes Training im neuen Kalenderjahr absolviert.

Der Offensivspieler wird erst am Dienstag einsteigen, bestätigte Trainer Christian Streich der Deutschen Presse-Agentur. Ebenfalls nicht auf dem Platz stand Lukas Kübler wegen Problemen an der Achillessehne. Zudem trainierten Lucas Höler, Jonathan Schmid und Yannik Keitel nur individuell.

Keven Schlotterbeck gehört nicht mehr zum Aufgebot. Der Innenverteidiger schloss sich auf Leihbasis bis zum Saisonende dem Liga-Konkurrenten VfL Bochum an und trainierte bereits dort mit.

Am Mittwoch fliegt der SC-Tross vom schweizerischen Zürich aus ins Trainingslager nach Spanien. Während des zehntägigen Aufenthalts in Sotogrande stehen Testspiele gegen den FC Basel (7. Januar) und den Hamburger SV (13. Januar) an. Das erste Pflichtspiel steht dann am 21. Januar beim VfL Wolfsburg auf dem Programm.

(dpa)