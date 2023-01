Schalker Larsson vor Wechsel nach Kopenhagen

Schalkes Offensivspieler Jordan Larsson steht übereinstimmenden Medienberichten zufolge vor einem Wechsel zum FC Kopenhagen.

Der Sohn der schwedischen Fußball-Legende Henrik Larsson soll verliehen werden, wie unter anderem die "WAZ" und die "Bild" berichten.

Der 25-Jährige war erst im Sommer nach Gelsenkirchen gewechselt, konnte die Erwartungen an ihn dort aber nicht erfüllen. Er kam in elf Bundesligaspielen beim Tabellenletzten zum Einsatz, spielte fünfmal von Beginn an und erzielte kein Tor. Auf Schalke hat Larsson noch einen Vertrag bis 2025.

(dpa)