Schmeichelhafter Sieg: BVB mit Mühe zum 3:2 über Oberhausen

Borussia Dortmund hat einen ersten Dämpfer in der Vorbereitung auf die neue Saison nur mit Mühe und Not abgewendet.

Im Test bei Rot-Weiß Oberhausen kam der Fußball-Bundesligist zu einem schmeichelhaften 3:2 (1:1)-Erfolg. Marco Reus (14. Minute), ein Eigentor von Cottrell Ezekwem (49.) und ein Last-Minute-Treffer von Samuel Bamba (90.) bewahrten den Vize-Meister vor 8810 Zuschauern im Stadion Niederrhein vor einer drohenden Niederlage.

Für die Tore des Regionalligisten sorgten Ezekwem (6.) und Manfredas Ruzgis (69.). Anders als eine Woche zuvor beim überzeugenden 7:0 über den Oberligisten Westfalia Rhynern offenbarte der BVB vor allem in der Defensive bedenkliche Schwächen.

Allerdings lief das Team von Trainer Edin Terzic mit einigen U19- und U23-Spielern auf. So lässt das Debüt von Felix Nmecha weiter auf sich warten. Der für rund 30 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg verpflichtete Neuzugang hat seine gesundheitlichen Probleme zwar überwunden, fehlte aber im Kader für die Partie. Darüber hinaus waren auch die erst am Samstag in die Vorbereitung eingestiegenen Nationalspieler sowie die erst kürzlich genesenen Profis Youssoufa Moukoko und Karim Adeyemi nicht dabei. Ohnehin keine Option war der verletzte Giovanni Reyna.

Am Samstag steht ein weiterer Test in Erfurt an. Zwei Tage später reist das Team zur weiteren Vorbereitung in die USA mit Testspielen gegen San Diego Loyal, Manchester United (in Las Vegas) und den FC Chelsea (in Chicago).

