Selke verlängert Vertrag beim 1. FC Köln bis 2026

Fußball-Bundesligist 1.

FC Köln stattet Stürmer Davie Selke mit einem langfristigen Vertrag aus. Wie der Club mitteilte, hat der 28-Jährige seinen Kontrakt bei den Rheinländern bis zum 30. Juni 2026 verlängert.

Selke kam in der Winterpause von Hertha BSC und erzielte in bislang 17 Spielen fünf Tore. "Davie passt nicht nur als Spieler, sondern allen voran auch als Mensch sehr gut zum FC, zu unserer Spielidee und zu unseren Werten. Er geht auf und neben dem Platz voran und weiß dabei, dass er noch lange nicht am Ende seiner Möglichkeiten angelangt ist", sagte FC-Geschäftsführer Christian Keller.

(dpa)