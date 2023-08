Streich setzt auf Philipp: Freiburg-Rückkehrer im Kader

Sechs Jahre nach seinem Abschied vom SC Freiburg könnte Rückkehrer Maximilian Philipp schon im Heimspiel gegen Werder Bremen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) sein Comeback für die Badener geben.

"Er steht auf jeden Fall im Kader", sagte SC-Trainer Christian Streich über den 29-Jährigen. Freiburg hatte den Offensivspieler Anfang der Woche für diese Saison in der Fußball-Bundesliga vom VfL Wolfsburg ausgeliehen. Bei einer bestimmten Einsatzzahl soll eine Kaufpflicht greifen, wie der "Kicker" berichtete.

Viel Eingewöhnungszeit werde Philipp nicht brauchen, ist sich Streich sicher. "Ich kenne jede seiner Bewegungen und Milli kennt jede Besprechung, viele haben noch mit ihm zusammen gespielt - und er ist körperlich in gutem Zustand", erklärte der Coach. Philipp, der zuletzt auf Leihbasis in Bremen spielte, sei "ein guter Neu-Alt-Zugang."

Zumindest in besserer Verfassung als zu Beginn ist inzwischen auch Junior Adamu, der im Sommer aus Salzburg gekommen war und wegen eines Patellaspitzensyndroms erst jetzt ins Training eingestiegen ist. Anders als Philipp ist der österreichische Nationalstürmer aber noch keine Option für das Spiel gegen Werder. In nächster Zeit soll er voraussichtlich erst mal in der Freiburger Drittliga-Mannschaft Wettkampfpraxis sammeln.

