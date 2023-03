Topspiel FC Bayern gegen Dortmund am 1. April

Rekordmeister FC Bayern München und Borussia Dortmund treffen am 1.

April zum Topspiel in der Fußball-Bundesliga aufeinander. Anpfiff am Samstagabend ist um 18.30 Uhr in der Allianz Arena, wie aus den Ansetzungen der Deutschen Fußball Liga hervorgeht.

Eine Woche später - also am 8. April - erwartet der BVB um 15.30 Uhr das Überraschungsteam des 1. FC Union Berlin. Tags zuvor gibt es wegen des Karfreitags keine Spiele in der Bundesliga und der 2. Liga. Am Osterwochenende und auch an den beiden folgenden Wochenenden wird es jeweils drei Spiele am Sonntag geben.

(dpa)