Torwart Sommer schließt Bayern-Zukunft nicht aus

Torhüter Yann Sommer vom FC Bayern hat seine Zukunft in München offen gelassen, eine weitere Saison im FCB-Trikot aber nicht ausgeschlossen.

"Ich habe noch zwei Jahre Vertrag und bin noch nicht so lange hier. Aber ich mache mir zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Gedanken", sagte der 34 Jahre alte Schweizer am Rande der Münchner Meisterfeier. Der Keeper hat wenig Perspektive auf Spielzeit, wenn Manuel Neuer im Münchner Tor zurück ist.

Zuletzt hatten sich daher die Medienberichte vermehrt, wonach Sommer den deutschen Fußball-Rekordmeister nach dieser Spielzeit verlassen wolle - vor allem, um durch fehlende Spielpraxis seinen Platz im Tor der Schweizer Nationalmannschaft nicht zu gefährden. "Ja, schon", antwortete Sommer am Sonntag auf die Frage, ob er für einen Platz in der Nationalmannschaft auch einen festen Platz in einer Vereinsmannschaft brauche. "Aber ganz entspannt noch. Wir werden sehen."

Sommer war in der Winterpause für acht Millionen Euro von Borussia Mönchengladbach als Ersatz für den verletzten Neuer gekommen. Sein Vertrag ist bis zum 30. Juni 2025 datiert. Stand jetzt würden in der neuen Saison Sommer, Neuer und der an AS Monaco ausgeliehene Alexander Nübel in München aufeinandertreffen. Dazu hätten die Bayern noch Sven Ulreich und Johannes Schenk als Keeper. Neuer hatte sich im Urlaub nach der Weltmeisterschaft im Dezember bei einem Ski-Unfall das Bein gebrochen.

(dpa)