Union gelingt Generalprobe - Tousart verpasst Saisonauftakt

Der 1.

FC Union Berlin ist für den Pflichtspielauftakt im DFB-Pokal und in der Fußball-Bundesliga gewappnet. Bei der Generalprobe gegen den italienischen Erstligisten Atalanta Bergamo kam die Mannschaft von Trainer Urs Fischer zu einem klaren 4:1 (3:1)-Erfolg.

Die Tore gegen den Tabellenfünften vergangenen Serie-A-Spielzeit erzielten Aissa Laidouni (8. Minute), Kevin Behrens (25.) und David Datro Fofana (28./51.). Für die Italiener, die nur in der Anfangsphase richtig mithalten konnten, traf Mario Pasalic (33.) zum zwischenzeitlichen 3:1.

Vor 20.065 Besuchern im in den Heimbereichen ausverkauften Stadion An der Alten Försterei ließ Trainer Fischer mit Mittelfeldspieler Brenden Aaronson und Angreifer Fofana zwei der sieben externen Neuverpflichtungen von Beginn an spielen. Im weiteren Verlauf kamen mit Mittelfeldakteur Alex Kral sowie den Stürmern Benedict Hollerbach und Mikkel Kaufmann weitere Zugänge zum Einsatz. Mittelfeldmann Lucas Tousart fehlte noch wegen einer Oberschenkelverletzung. Ersatzkeeper Alexander Schwolow blieb auf der Bank.

Tousart verpasst Saisonauftakt

Für Union war es das letzte Testspiel vor der DFB-Pokal-Partie am 13. August (18.00 Uhr) beim Regionalligisten Astoria Walldorf. Eine Woche später empfangen die Berliner zum Auftakt der neuen Bundesliga-Saison den FSV Mainz 05 in der Alten Försterei.

Neuzugang Tousart wird den Saisonauftakt verpassen. Der 26-jährige Franzose, der sich vor einer Woche beim 1:0-Testspielsieg gegen Udinese Calcio am Oberschenkel verletzt hatte, wird dem Verein zwischen zwei und drei Wochen fehlen. Tousart war erst vor zwei Wochen von Absteiger Hertha BSC zum Lokalkonkurrenten gewechselt.

(dpa)