Bundesliga-Transfers im Sommer 2022: Klubs und ihr Spieler-Karussell

Bundesliga-Vereine Zugänge Sommer 2022 Abgänge Sommer 2022

FC Augsburg Maximilian Bauer (SpVgg Greuther Fürth) Arne Maier (Hertha BSC) Felix Götze (bisher verliehen an 1. FC Kaiserslautern) Jozo Stanic (bisher verliehen an SV Wehen Wiesbaden) Maurice Malone (bisher verliehen an 1. FC Heidenheim) Aaron Zehnter (1. FC Augsburg U19) Benjamin Leneis (bisher verliehen an 1. FC Magdeburg) Henri Koudossou (1. FC Augsburg U23) Sergio Cordova (bisher verliehen an Salt Lake) Lukas Petkov (bisher verliehen an SC Verl) Jozo Stanic (NK Varazdin, Leihe) Tim Civeja (FC Ingolstadt, Leihe) Jan Moravek (Ziel noch offen) Alfred Finnbogason (Ziel noch offen) Andi Zeqiri (Leihgabe von Brighton & Hove Albion)

Hertha BSC Tjark Ernst (VfL Bochum) Jonjoe Kenny (FC Everton) Derry Scherhant (Hertha BSC II) Robert Kwasigroch (Hertha BSC U19) Filip Uremovic (Rubin Kazan) Mesut Kesik (Hertha BSC U19) Deyovaisio Zeefuik (bisher verliehen an Blackburn Rovers) Krzysztof Piatek (bisher verliehen an AC Florenz) Omar Alderete (bisher verliehwn an FC Valencia) Jordan Torunarigha (bisher verliehen an KAA Gent) Javairo Dilrosun (bisher verliehen an Girondins Bordeaux) Dodi Lukebakio (bisher verliehen an VfL Wolfsburg) Jessic Ngankam (SpVgg Greuther Fürth) Ivan Sunjic (Birmingham City) Niklas Stark (SV Werder Bremen) Alexander Schwolow (FC Schalke 04, Leihe) Arne Maier (FC Augsburg) Eduard Löwen (St. Louis City) Anton Kade (FC Basel) Ishak Belfodil (Ziel unbekannt) Daishawn Redan (FC Utrecht, Leihe) Marcel Lotka (Borussia Dortmund) Lukas Klünter (Ziel unbekannt) Nils-Jonathan Körber (Hansa Rostock)

Union Berlin Jordan Siebatcheu (Young Boys Bern) Paul Seguin (SpVgg Greuther Fürth) Milos Pantovic (VfL Bochum) Jamie Leweling (Greuther Fürth) Tim Starke (Darmstadt 98) Janik Haberer (SC Freiburg) Danilho Doekhi (Vitesse Arnheim) Lennart Grill (Bayer Leverkusen, Leihe) Timo Baumgartl (PSV Eindhoven, Leihe verlängert) Janik Haberer (SC Freiburg) Rick van Drongelen (bisher verliehen an KV Mechelen) Pawel Wszolek (bisher verliehen an Legia Warschau) Fabio Schneider (bisher verliehen an Kuopion Palloseura) Tymoteusz Puchacz (bisher verliehen an Trabzonspor) Leon Dajaku (bisher verliehen an AFC Sunderland) Taiwo Awoniyi (Nottingham Forest) Grischa Prömel (TSG Hoffenheim) Andreas Luthe (1. FC Kaiserslautern) Marcus Ingvartsen (FSV Mainz 05) Lennart Moser (KAS Eupen) Bastian Oczipka (Vertragsende) Anthony Ujah (Vertragsende) Suleiman Abdullahi (Vertragsende)

FC Schalke 04 Thomas Ouwejan (AZ Alkmaar) Rodrigo Zalazar (Eintracht Frankfurt) Sebastian Polter (VFL Bochum) Tobias Mohr (1. FC Heidenheim) Florent Mollet (Montpellier HSC) Marvin Pieringer (SC Freiburg II) Leo Greiml (Rapid Wien) Alexander Schwolow (Leihe von Hertha BSC) Tom Krauß (RB Leipzig) Justin Heekeren (Rot-Weiß Oberhausen) Ibrahime Cisse (KAA Gent U21) Ozan Kabak (bisher verliehen an Norwich City) Amine Harit (bisher verliehen an Olympique Marseille) Can Bozdogan (bisher verliehen an Besiktas) Rabbi Matondo (bisher verlihene an Cercle Brügge) Timo Becker (bisher verliehen an Hansa Rostock) Maya Yoshida (Sampdoria Genua) Reinhold Ranftl (Austria Wien, Leihe) Dries Wouters (KV Mechelen, erneute Leihe) Martin Fraisl (Vertragsende) Salif Sane (Vertragsende) Marc Rzatkowski (Arminia Bielefeld) Ko Itakura (Manchester City, Leihe beendet) Andreas Vindheim (Sparta Prag, Leihe beendet) Darko Churlinov (VfB Stuttgart, Leihe beendet) Yaroslav Mikhailov (Zenit St. Petersburg II, Leihe beendet) Levent Mercan (Karagümrük) Hamza Mendyl (Oud-Heverlee Leuven)

VfL Bochum Philipp Förster (VfB Stuttgart) Saidy Janko (Real Valladolid, Leihe) Jordi Osei-Tutu (FC Arsenal) Jacek Goralski (FK Kairat Almaty) Tim Oermann (VfL Bochum U19) Kevin Stöger (1. FSV Mainz 05) Philipp Hofmann (Karlsruher SC) Silvere Ganvoula (bisher verliehen an Cercle Brügge) Konstantinos Stafylidis (TSG Hoffenheim) Armel Bella Kotchap (FC Southampton) Sebastian Polter (FC Schalke 04) Tjark Ernst (Hertha BSC) Milos Pantovic (1. FC Union Berlin) Saulo Decarli (Eintracht Braunschweig) Maxim Leitsch (1. FSV Mainz 05) Elvis Rexhbecaj (VfL Wolfsburg, Leihe beendet) Eduard Löwen (St. Louis City FC)

Borussia Dortmund Niklas Süle (FC Bayern) Karim Adeyemi (RB Salzburg) Jayden Braaf (Manchester City) Salih Özcan (1. FC Köln) Nico Schlotterbeck (SC Freiburg) Marcel Lotka (Hertha BSC) Alexander Meyer (SSV Jahn Regensburg) Lion Semic (Borussia Dortmund U19) Immanuel Pherai (Eintracht Braunschweig) Steffen Tigges (1. FC Köln) Marwin Hitz (FC Basel) Dan-Axel Zagadou (Vertragsende) Axel Witsel (Vertragsende) Marcel Schmelzer (Karriereende) Erling Haaland (Manchester City) Roman Bürki (St. Louis City) Lennard Maloney (1. FC Heidenheim) Reinier (Real Madrid, Leihe beendet) Marin Pongracic (VfL Wolfsburg, Leihe beendet)

Eintracht Frankfurt Lucas Alario (Bayer 04 Leverkusen) Mario Götze (PSV Eindhoven) Aurelio Buta (Royal Antwerp FC) Hrvoje Smolcic (HNK Rijeka) Kristijan Jakic (Dinamo Zagreb, bisher geliehen) Jens Petter Hauge (AC Mailand, bisher geliehen) Randal Kolo Muani (FC Nantes) Jerome Onguene (RB Salzburg) Faride Alidou (Hamburger SV) Mehdi Loune (Eintracht Frankfurt U19) Martin Pecar (bisher verliehen an FK Austria Wien) Ali Akman (bisher verliehen an NEC Nijmegen) Martin Hinteregger (Karriereende) Stefan Ilsanker (FC Genua) Erik Durm (1. FC Kaiserslautern) Antonio Foti (Hannover 96, Leihe) Ragnar Ache (SpVgg Greuther Fürth, Leihe) Stefan Ilsanker (Vertragsende) Dominik Kohr (1. FSV Mainz 05, nach Leihe fest verpflichtet) Elias Bördner (Viktoria Köln, nach Leihe fest verpflichtet) Steven Zuber (AEK Athen) Danny da Costa (1. FSV Mainz 05) Aymen Barkok (1. FSV Mainz 05) Sam Lammers (Atalanta Bergamo, Leihe beendet) Rodrigo Zalazar (FC Schalke 04)

SC Freiburg Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach) Daniel-Kofi Kyereh (FC St. Pauli) Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) Luca Itter (Greuther Fürth) Niclas Thiede (SC Verl, nach Leihe fest verpflichtet) Janik Haberer (Union Berlin) Marvin Pieringer (FC Schalke 04, nach Leihe fest verpflichtet)

Werder Bremen Niklas Stark (Hertha BSC) Amos Pieper (Arminia Bielefeld) Oliver Burke (Sheffield United) Jens Stage (FC Kopenhagen) Dikeni Salifou (FC Augsburg U19) Benjamin Goller (bisher verliehen an Karlsruher SC) Yannik Engelhardt (bisher verliehen an SC Freiburg II) Dudu (bisher verliehen an Nordsjaelland) Kebba Badjie (VfB Oldenburg) Jan-Niklas Beste (1. FC Heidenheim) Luc Ihorst (Eintracht Braunschweig, nach Leihe fest verpflichtet) Ömer Toprak (Antalyaspor) Maik Nawrocki (Legia Warschau, nach Leihe fest verpflichtet) Mitchell Weiser (Bayer Leverkusen, Leihe) Lars Lukas Mai (FC Bayern München, Leihe) Roger Assale (Dijon FCO, Leihe) Luca Plogmann (Vertragsende)

TSG Hoffenheim Finn Ole Becker (FC St. Pauli) Grischa Prömel (1. FC Union Berlin) Melayro Bogarde (bisher verliehen an FC Groningen) Fisnik Asllani (TSG Hoffenheim II) Ilay Elmkies (bisher verliehen an Admira Wacker) David Otto (FC St. Pauli) Mijat Gacinovic (AEK Athen) Maximilian Beier (Hannover 96, erneute Leihe) Havard Nordtveit (Ziel unbekannt) Joao Klauss (St. Louis City) Chris Richards (FC Bayern, Leihe beendet) David Otto (FC St. Pauli) Mijat Gacinovic (AEK Athen) Maximilian Beier (Hannover 96, erneute Leihe) Havard Nordtveit (Ziel unbekannt) Joao Klauss (St. Louis City) Chris Richards (FC Bayern, Leihe beendet) Konstantinos Stafylidis (VfL Bochum) Sargis Adamyan (1. FC Köln)

1. FC Köln Eric Martel (RB Leipzig) Kristian Pedersen (Birmingham City) Steffen Tigges (Borussia Dortmund) Denis Huseinbasic (Kickers Offenbach) Florian Dietz (eigene U21) Linton Maina (Hannover 96) Luca Kilian (1. FSV Mainz 05, nach Leihe fest verpflichtet) Dimitrios Limnios (bisher verliehen an FC Twente) Sargis Adamyan (TSG Hoffenheim) Daniel Adamczyk (VfL Osnabrück) Marvin Obuz (Holstein Kiel, Leihe) Salih Özcan (Borussia Dortmund), Louis Schaub (Hannover 96) Tomas Ostrak (St. Louis City) Jannes Horn (Vertragsende) Yann Aurel Bisseck (Aarhus GF)

RB Leipzig Xaver Schlager (VfL Wolfsburg) Jonas Blaswich (Heracles Almelo) Ilaix Moriba (bisher verliehen an FC Valencia) Joscha Wosz (bisher verliehen an Hallescher FC) Brian Brobbey (bisher verliehen an Ajax Amsterdam) Ademola Lookman (bisher verliehen an Leicester City) Fabrice Hartmann (bisher verliehen an Eintracht Braunschweig) Alexander Sörloth (bisher verliehen an Real Sociedad) Mehmet Ibrahimi (Eintracht Braunschweig, Leihe) Eric Martel (1. FC Köln) Dennis Borkowski (Dynamo Dresden, Leihe) Frederik Jäkel (DSC Arminia Bielefeld, Leihe) Sidney Raebiger (SpVgg Greuther Fürth), Tom Krauß (FC Schalke 04, Leihe) Tim Schreiber (Holstein Kiel, Leihe) Hee-chan Hwang (Wolverhampton Wanderers) Philipp Tschauer (Karriereende)

Bayer Leverkusen Adam Hlozek (Sparta Prag) Joshua Eze (Bayer Leverkusen U19) Joel Pohjanpalo (bisher verliehen an Rizespor) Mitchell Weiser (bisher verliehen an SV Werder Bremen) Nadiem Amiri (bisher verliehen an CFC Genua) Ayman Azhil (bisher verliehen an RKC Waalwijk) Lucas Alario (Eintracht Frankfurt) Sadik Fofana (1. FC Nürnberg, Leihe) Julian Baumgartlinger (Ziel unbekannt)

1. FSV Mainz 05 Maxim Leitsch (VfL Bochum) Delano Burgzorg (Heracles Almelo, nach Leihe fest verpflichtet) Dominik Kohr (Eintracht Frankfurt, nach Leihe fest verpflichtet) Danny da Costa (Eintracht Frankfurt) Aymen Barkok (Eintracht Frankfurt) Marcus Ingvartsen (Union Berlin) Anthony Caci (RC Straßburg Alsace) Issah Abass (bisher verliehen an HNK Rijeka) Marlon Mustapha (bisher verliehen an Admira Wacker) Edimilson Fernandes (bisher verliehen an Young Boys Bern) Ronaël Pierre-Gabriel (verliehen an Stade Brest) Dimitri Lavalee (KV Mechelen) Jonathan Meier (Dynamo Dresden) Kevin Stöger (VfL Bochum) David Nemeth (FC St. Pauli) Paul Nebel (Karlsruher SC, Leihe) Luca Kilian (1. FC Köln) Jeremiah St. Juste (Sporting Lissabon) Jean-Paul Boetius (Vertragsende) Kevin Stöger (Vertragsende) Daniel Brosinski (Vertragsende)

Borussia Mönchengladbach Oscar Fraulo (FC Midtjylland) Yvandro Borges Sanches (Borussia Mönchengladbach U19) Hannes Wolf (Swansea City, Leihe beendet) Torben Müsel (bisher verliehen an KAS Eupen) Andreas Poulsen (bisher verliehen an FC Ingolstadt) Rocco Reitz (bisher verliehen an VV St. Truiden) Famana Quizera (bisher verliehen an Academico Viseu) Moritz Nicolas (bisher verliehen an Viktoria Köln) Andreas Poulsen (Aalborg BK) Laszlo Benes (Hamburger SV) Jonas Kersken (SV Meppen, Leihe) Matthias Ginter (SC Freiburg)

FC Bayern München Ryan Gravenberch (Ajax Amsterdam) Noussair Mazraoui (Ajax Amsterdam) Sadio Mané (FC Liverpool) hris Richards (bisher verliehen an TSG Hoffenheim) Adrian Fein (bisher verliehen an SG Dynamo Dresden) Joshua Zirkzee (bisher verliehen an RSC Anderlecht) Lars Lukas Mai (bisher verliehen an SV Werder Bremen) Niklas Süle (Borussia Dortmund) Marc Roca (Leeds United) Christian Früchtl (Austria Wien) Ron-Thorben Hoffmann (Eintracht Braunschweig) Lars Lukas Mai (FC Lugano) Corentin Tolisso (Ziel unbekannt) Fiete Arp (Holstein Kiel)

VfB Stuttgart KHiroki Ito (Jubilo Iwata, nach Leihe fest verpflichtet) Konstantinos Mavropanos (FC Arsenal, nach Leihe fest verpflichtet) Maxime Awoudja (bisher verliehen an WSG Tirol) Philipp Klement (bisher verliehen an SC Paderborn) Antonis Aidonis (bisher verliehen an Dynamo Dresden) Darko Churlinov (bisher verliehen an FC Schalke 04) Pablo Maffeo (bisher verliehen an RCD Mallorca) Pablo Maffeo (RCD Mallorca) Erik Thommy (Ziel noch offen) Matej Maglica (FC St. Gallen) Daniel Didavi (Ziel noch offen) Omar Marmoush (VfL Wolfsburg, Leihe beendet)