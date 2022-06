Bundesliga-Transfers im Sommer 2022: Klubs und ihr Spieler-Karussell

Wie sehen die Kaderplanungen der Bundesliga-Klubs aus? Wir zeigen, welche Spieler die 18 Vereine verlassen und welche Kicker im Sommer 2022 dazukommen.

Während sich die Spielzeit 2021/2022 auf der Zielgeraden befindet, laufen bei den 18 Klubs der Bundesliga im Hintergrund längst die Planungen für die kommende Spielzeit. Bereits einige Transfers wurden für die anstehende 58. Saison im deutschen Fußball-Oberhaus festgeschnürt. Der wohl prominenteste Wechsel erfolgt vom Süden der Republik in den Westen: DFB-Nationalspieler Niklas Süle verlässt Rekordmeister FC Bayern München und verstärkt den Titelrivalen Borussia Dortmund.

Auch Verfolger RB Leipzig wird alles daransetzen, den Titelfavoriten vom Thron zu stoßen und seinen ersten Meistertitel zu feiern. Der erste bekannt gegebene Neuzugang für den FC Augsburg kommt von der SpVgg Greuther Fürth.

Wir geben den Überblick auf die feststehenden Bundesliga-Transfers im Sommer 2022, die Klubs sind alphabetisch nach Städtenamen sortiert:

Bundesliga-Transfers 2022: Feststehende Wechsel der 18 Klubs im Sommer

Bundesliga-Vereine Zugänge Sommer 2022 Abgänge Sommer 2022 FC Augsburg Maximilian Bauer ( SpVgg Greuther Fürth ) - Hertha BSC Berlin - Niklas Stark (Ziel noch offen) Union Berlin Paul Seguin (SpVgg Greuther Fürth) Milos Pantovic (VfL Bochum) Grischa Prömel ( TSG Hoffenheim ) Arminia Biefefeld - Mike van der Hoorn (FC Utrecht, bislang verliehen) Fabian Klos (Ziel noch offen) Patrick Wimmer (VfL Wolfsburg) VfL Bochum - Milos Pantovic ( Union Berlin ) Borussia Dortmund Niklas Süle ( FC Bayern ) Roman Bürki ( St. Louis City SC ) Eintracht Frankfurt Marcel Wenig (FC Bayern U19) Randal Kolo Muani (FC Nantes) Faride Alidou (Hamburger SV) Jérôme Onguéné (RB Salzburg) Jens Petter Hauge (AC Mailand, bislang geliehen) Aymen Barkok (Mainz 05) Rodrigo Zalazar (FC Schalke 04) Enrique Herrero García (Real Madrid U18) Danny da Costa (Ziel noch offen) Stefan Ilsanker (Ziel noch offen) SC Freiburg - - SpVgg Greuther Fürth - Maximilian Bauer (FC Augsburg) Paul Seguin (Union Berlin) Abdourahmane Barry (Ziel noch offen) TSG Hoffenheim Finn Ole Becker (FC St. Pauli) Grischa Prömel (Union Berlin) Joao Klauss (St. Louis City SC) Havard Nordtveit (Ziel noch offen) 1. FC Köln - Yann Aurel Bisseck (Aarhus FG, bislang verliehen) Tomas Ostrak (St. Louis City SC) RB Leipzig Janis Blaswich ( Heracles Almelo ) Hee-chan Hwang (Wolverhampton Wanderers, bislang verliehen) Philipp Tschauner (Karriereende) Bayer Leverkusen - - 1. FSV Mainz 05 Anthony Caci (Racing Straßburg) Aymen Barkok (Eintracht Frankfurt) - Borussia Mönchengladbach - Matthias Ginter (Ziel noch offen) FC Bayern München - Niklas Süle ( Borussia Dortmund ) VfB Stuttgart - Erik Thommy (Ziel noch offen) VfL Wolfsburg Jakub Kaminski (Lech Posen) Patrick Wimmer (Arminia Bielefeld) John Anthony Brooks (Ziel noch offen)





Bundesliga: Sommer-Transfers bis Ende August 2022 möglich

Die Wechselperiode für das Sommer-Transferfenster endet in Deutschland übrigens am 31. August 2022. Ausgenommen von unserer Übersicht sind Rückkehrer nach einer Leihe sowie aus Jugendabteilungen in die Profimannschaft beförderte Spieler.

Video: SID

Im Winter wird die kommende Bundesliga-Saison schließlich von der WM 2022 unterbrochen:

