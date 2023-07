Trotz Armbruch: Christian Günter will zum Start fit sein

Nach seinem Armbruch kämpft Kapitän Christian Günter vom SC Freiburg um einen Einsatz beim Saisonauftakt in der Fußball-Bundesliga.

Zumindest das Lachen und der Optimismus kehrten beim Dauerbrenner der Breisgauer nach dem Vorfall im Testspiel gegen den Grasshoppers Club Zürich rasch zurück. "Ich bin voll im Soll und hoffe, dass ich schnellstmöglich wieder einsteigen kann, aber das müssen letztlich die Ärzte entscheiden, wann der Zeitpunkt ist", sagte Günter, der im Trainingslager in Österreich zumindest teilweise schon wieder mit dem Ball trainiert und zusätzlich ein individuelles Programm mit den Physiotherapeuten absolviert.

Der 30 Jahre alte Linksverteidiger hofft, dass er am 19. August beim Auswärtsspiel bei der TSG 1899 Hoffenheim eingeplant werden kann. In Schruns wurde er in seinem Amt als Kapitän bestätigt. "Das ist immer wieder etwas Besonderes, weil es von der Mannschaft gewählt und nicht bestimmt wird", sagte Günter. "Die Jungs haben Vertrauen in mich, und das freut mich."

