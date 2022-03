Bundesliga

vor 21 Min.

TSG 1899 Hoffenheim will allen Müll am Stadion recyceln

Die TSG 1899 Hoffenheim strebt nach eigenen Angaben das erste "Zero Waste Stadion" in Deutschland an.

Dies kündigte der Fußball-Bundesligist an und sprach von einem "entscheidenden Schritt in Richtung zertifizierter Nachhaltigkeit". Projektpartner in Sinsheim ist der Stadion-Namensgeber und Umweltdienstleister PreZero. Die pro Jahr bei den TSG-Heimspielen entstehenden 68 bis 100 Tonnen Abfall sollen künftig möglichst vermieden oder getrennt gesammelt, sortiert und dem Wertstoff-Recycling zugeführt werden. "Dabei stehen neben einem ressourcenschonenden Stadionbetrieb auch die Themen Umweltschutz und Abfallvermeidung im Fokus unserer ehrgeizigen Zielsetzung", sagte TSG-Geschäftsführer Denni Strich. Seit zwei Jahren werden im Stadion bereits Trinkbecher in einem Mehrwegsystem verwendet. © dpa-infocom, dpa:220309-99-449543/2 (dpa)

