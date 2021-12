Weitere Corona-Fälle beim VfB: Silas und Ahamada positiv

Der VfB Stuttgart hat in Silas Katompa Mvumpa und Naouirou Ahamada zwei weitere Corona-Fälle.

Die PCR-Tests bei den beiden Fußballprofis fielen positiv aus, wie der schwäbische Bundesligist mitteilte.

Der Flügelspieler und der Mittelfeldspieler befinden sich demnach in häuslicher Quarantäne. Alle weiteren Tests innerhalb des Kaders sowie des Trainerstabes hätten keine auffälligen Ergebnisse ergeben. Silas hatte aufgrund eines nicht eindeutigen Ergebnisses bei seinem Corona-Schnelltest den Trainingsauftakt des VfB nach der Winterpause verpasst. Der Kongolese war nach dem letzten Hinrunden-Spiel beim 1. FC Köln am 19. Dezember nach Kinshasa gereist.

Erst am Mittwoch hatten die Stuttgarter über positive Tests bei Verteidiger Konstantinos Mavropanos und Offensivspieler Mateo Klimowicz informiert. Die beiden Profis sind in ihren jeweiligen Heimatländern Griechenland und Argentinien in Isolation.

© dpa-infocom, dpa:211231-99-550849/2 (dpa)