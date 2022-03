Weiterer Ausfall beim BVB: Saison-Aus für Tigges

Für den Dortmunder Fußball-Profi Steffen Tigges ist die Saison vorzeitig beendet.

Wie der Bundesligist mitteilte, hat sich der 23 Jahre alte Angreifer im Training ohne Gegnereinwirkung eine Fraktur des linken Sprunggelenks zugezogen.

Deshalb muss sich Tigges in den kommenden Tagen einer Operation unterziehen. In der bisherigen Saison kam er beim Bundesliga-Zweiten nicht zuletzt aufgrund der wiederholten Ausfallzeiten von Sturmkollege Erling Haaland in 15 Pflichtspielen zum Einsatz.

Der Ausfall von Tigges verschärft beim BVB die personelle Lage. Allein in der Abwehr fehlen für das Spiel am Sonntag gegen Arminia Bielefeld (17.30 Uhr/DAZN) in Mats Hummels, Raphael Guerreiro, Manuel Akanji, Dan-Axel Zagadou, Thomas Meunier und Mateu Morey sechs Profis. Deshalb beorderte Trainer Marco Rose den 22 Jahre alten Innenverteidiger Lennard Maloney kurzfristig von der U23 in den Profikader.

