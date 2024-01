Werder Bremen holt argentinischen Abwehrspieler Malatini

Fußball-Bundesligist SV Werder Bremen hat den argentinischen Abwehrspieler Julián Malatini verpflichtet.

Den Wechsel des 22-Jährigen vom argentinischen Club Defensa y Justicia gab Werder bekannt. Nähere Informationen zur möglichen Ablösesumme oder zur Vertragslaufzeit teilte der Bundesligist nicht mit.

"Mit Julian wechselt ein vielversprechender Perspektivspieler zu uns, den wir schon über einen längeren Zeitraum beobachtet haben und der sowohl in der Innenverteidigung als auch auf der rechten Seite eingesetzt werden kann", sagte Clemens Fritz, Leiter Profifußball bei Werder Bremen: "Nach der längeren Ausfallzeit von Amos Pieper war es unser Ziel, uns in der Abwehr breiter aufzustellen."

Ex-Profi Valdez soll Integration unterstützen

Laut Fritz ist der U23-Nationalspieler Argentiniens aber nicht als Soforthilfe eingeplant. "Julian ist erstmals in Europa. Daher wird er eine gewisse Eingewöhnungszeit benötigen, um in Bremen und in der Mannschaft anzukommen."

Um die Integration zu fördern, wird der ehemalige paraguayische Profi und aktuelle U23-Co-Trainer Nelson Valdez bis auf Weiteres das Trainerteam der Bundesliga-Mannschaft verstärken. "Er soll für ihn auf und neben dem Platz Ansprechpartner sein, um ihm das Ankommen in Bremen und die Integration in die Mannschaft zu erleichtern", begründete Fritz.

(dpa)