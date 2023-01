Wohlgemuth über Guilavogui: "Aktuell keine Freigabe" für VfB

Sportdirektor Fabian Wohlgemuth vom VfB Stuttgart sieht kaum noch Chancen, Mittelfeldspieler Joshua Guilavogui vom Bundesliga-Konkurrenten VfL Wolfsburg an den Neckar zu lotsen.

"An seinem Status hat sich nichts verändert. Er ist beim VfL Wolfsburg unter Vertrag und hat aktuell auch keine Freigabe", sagte Wohlgemuth in einem Interview dem Bezahlsender Sky. "Da sind so ein paar Nebelkerzen unterwegs, aber keine davon ist bei uns angekommen und es gehört auch zum Respekt gegenüber dem VfL Wolfsburg, dass wir uns zu dem Thema nicht weiter äußern, solange keine grundlegende Gesprächsbereitschaft besteht."

(dpa)