Wolfsburg-Coach Kohfeldt weiter in Corona-Quarantäne

Trainer Florian Kohfeldt vom Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg befindet sich immer noch in Quarantäne.

Der 39-Jährige kehrte nach seiner Corona-Infektion nicht wie geplant auf den Trainingsplatz zurück, wie der Verein auf dpa-Nachfrage bestätigte. Zuerst hatte die "Bild" darüber berichtet.

Am Sonntag hatte Geschäftsführer Jörg Schmadtke noch mit einer Rückkehr am Dienstag gerechnet. Kohfeldt fehlte bei der 0:3-Niederlage beim FC Augsburg, weil er sich nach seiner Infektion noch nicht frei testen konnte. Ihn vertrat an der Seitenlinie der erst 25 Jahre alte Assistent Vincent Heilmann.

