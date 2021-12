Wolfsburger Lukebakio positiv auf Corona getestet

Beim VfL Wolfsburg gibt es den nächsten Corona-Fall.

Nach Kevin Mbabu wurde auch Dodi Lukebakio positiv auf das Coronavirus getestet, wie der Fußball-Bundesligist mitteilte.

Der Offensivspieler befindet sich in häuslicher Isolation und steht Trainer Florian Kohfeldt damit erst einmal nicht zur Verfügung. Vor dem Trainingsauftakt am Mittwoch hatte es bei Lukebakio einen unklaren Befund gegeben, weshalb der 24-Jährige noch einmal getestet worden war. Mbabu war im Urlaub in Dubai positiv getestet worden und konnte daher bislang noch nicht wieder nach Wolfsburg zurückkehren.

