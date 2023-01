"Kicker": Heilungsverlauf bei Mané wie gewünscht

Bei Bayern Münchens Stürmerstar Sadio Mané verläuft der Heilungsverlauf nach der Operation offenbar wie gewünscht.

Das berichtet der "Kicker", an reguläres Training sei beim senegalesischen Nationalspieler aber aktuell nicht zu denken. Entsprechend wird Mané auch am Freitag genauso wie die beiden Langzeitverletzten Manuel Neuer (Schien- und Wadenbeinbruch) und Lucas Hernandez (Kreuzbandriss) sowie Bouna Sarr nicht mit ins Trainingslager nach Katar fahren.

Mané hatte Anfang November einen Sehnenriss am rechten Wadenbeinköpfchen erlitten und verpasste deshalb auch die WM in Katar. Die Hoffnungen ruhen darauf, dass der 30-Jährige bis zum Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League am 14. Februar bei Paris Saint-Germain wieder einsatzbereit ist.

