Nagelsmann hofft auf rasche Gewissheit im Torwart-Poker

Die Pause in der Bundesliga nähert sich ihrem Ende. Beim FC Bayern hofft der Trainer auf Klarheit in Sachen Torhüter.

Bayern Münchens Trainer Julian Nagelsmann wünscht sich eine schnelle Klärung im Torwart-Poker.

"Wir möchten eine Entscheidung haben, in welche Richtung auch immer", sagte der Coach des deutschen Fußball-Rekordmeisters vor dem Bundesliga-Neustart am Freitag (20.30 Uhr/Sat.1 und DAZN) bei RB Leipzig. "Es ist normal, dass man auf der Position irgendwann die nötige Ruhe möchte und es nicht ewig lang reingeht."

Kommt Sommer?

Der Tabellenführer aus München will für den bis zum Saisonende verletzt fehlenden Manuel Neuer (36) Yann Sommer (34) von Borussia Mönchengladbach verpflichten. Die Vereine pokern über die Ablösesumme. "Es ist immer ratsam, wenn man Richtung erstes Pflichtspiel eine Lösung hat", sagte Nagelsmann am Mittwoch. Wie diese aussehen wird, wisse er selber noch nicht. Hinter Neuer haben die Bayern in Sven Ulreich (34) nur noch einen erfahrenen Torhüter.

"Brazzo (Sportvorstand Hasan Salihamidzic), Oli (Vorstandschef Oliver Kahn), Marco Neppe (Technischer Direktor) arbeiten - Achtung Wortspiel - Sommer wie Winter immer an Möglichkeiten, den Kader zu verstärken, und das auch ist nach wie vor der Fall", sagte der Münchner Trainer amüsiert.

Ein neuer Torwart kann sich Nagelsmann zufolge mit seinen Vorderleuten schnell abstimmen. "15 Minuten ungefähr", meinte der Bayern-Coach zur Dauer. Es komme natürlich auch auf den Torhüter und seine Spielweise an. "Es ist definitiv kein Hexenwerk, was man erst sechs Monate studieren muss."

Duell mit RB "wichtiges Spiel"

Nagelsmann misst dem Bundesliga-Neustart hohe Bedeutung zu. "Es ist schon ein wichtiges Spiel, tabellarisch auch", befand Nagelsmann. Die Leipziger seien "sicher ein Hauptkonkurrent auch um die Meisterschaft" und zudem seit "Ewigkeiten ungeschlagen". Der Tabellenführer aus München hat aktuell sechs Zähler Vorsprung auf die Mannschaft von Trainer Marco Rose.

"Wenn wir das Spiel gewinnen, ist es nicht komplett wegweisend oder vorentscheidend, aber neun Punkte wären schon ein gutes Polster auf eine so gute Mannschaft", sagte Nagelsmann über den Tabellendritten der Fußball-Bundesliga. Bei einer Niederlage stünde sein FC Bayern "deutlich mehr unter Zugzwang".

Die zuletzt angeschlagenen Matthijs de Ligt und Leon Goretzka sind fit, auch Kingsley Coman ist voll bei Kräften, wie Nagelsmann berichtete.

(dpa)