Sané rechnet mit Vertragsgesprächen in "den nächsten Wochen"

2025 läuft der Vertrag von Leroy Sané beim FC Bayern aus. Der Nationalspieler fühlt sich wohl in München. In den nächsten Wochen erwarte er "intensiveren Kontakt" mit den Club-Bossen.

Leroy Sané geht von baldigen Vertragsgesprächen mit dem FC Bayern München aus.

"Ich mache mir im Moment nicht so viele Gedanken darüber, bin im Hier und Jetzt. Es wird in den nächsten Wochen intensiveren Kontakt mit den Verantwortlichen geben", kündigte der 28 Jahre alte Fußball-Nationalspieler im "Kicker" an. Sanés Vertrag läuft 2025 aus, der Offensivspieler hat zuletzt mehrfach sein Interesse an einer Verlängerung in München signalisiert.

Sané spielt seit 2020 für den FC Bayern. Ein Faktor in den Gesprächen wird absehbar auch die Trainerentscheidung des Vereins sein. Für Thomas Tuchel ist nach der Saison Schluss, ein Nachfolger steht noch nicht fest. "Ich mag seine direkte Art extrem gerne", sagte Sané zuletzt. "Bei ihm weiß man immer, woran man ist. Thomas Tuchel gehört definitiv zu den besten Trainern der Welt."

