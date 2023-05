Franzose Touré verlässt Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt trennt sich von Defensivspieler Almamy Touré.

Der Fußball-Bundesligist hat den zum Saisonende auslaufenden Vertrag des 27-jährigen Franzosen nicht verlängert, teilte der Verein mit.

Touré war im Januar 2019 von der AS Monaco an den Main gewechselt und absolvierte wettbewerbsübergreifend 80 Pflichtspiele für die Eintracht.

Der in Mali geborene ehemalige U21-Nationalspieler Frankreichs kam auf dem Weg zum Europa-League-Sieg 2022 in allen K.o.-Spielen vom Viertelfinale an zum Einsatz und stand auch im Endspiel von Sevilla gegen die Glasgow Rangers über die volle Distanz auf dem Platz. In der laufenden Saison kam der Rechtsfuß bislang auf acht Pflichtspiele.

(dpa)