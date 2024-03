Bayern-Torwarttrainer: Neuer kommt schnell wieder zurück

Bayern Münchens Torwarttrainer Michael Rechner geht von einer kurzen Ausfallzeit von Manuel Neuer aus.

"Der Zeitpunkt ist unglücklich. Aber grundsätzlich ist es nur eine kleine Verletzung", sagte er dem Bezahlsender Sky.

"Er ist in Behandlung und auf einem guten Weg. Die Verletzung ist nichts Dramatisches. Er kommt schnell wieder zurück." Neuer hatte sich bei der Nationalmannschaft am Donnerstag die Verletzung im Oberschenkel zugezogen.

"Wir schauen nächste Woche, wie es ihm geht und wann er wieder auf dem Platz stehen kann. Er kriegt überhaupt keinen Druck", sagte Rechner. Für die DFB-Auswahl wird Neuer in den Testspielen an diesem Samstag in Lyon gegen Frankreich und am Dienstag in Frankfurt/Main gegen die Niederlande ausfallen.

Am 30. März empfangen die Bayern nach der Fußball-Länderspielpause Borussia Dortmund in der Bundesliga. "Gegen Dortmund kann es natürlich sehr, sehr eng werden", sagte Rechner. "Aktuell gehe ich davon aus, dass es wahrscheinlich nicht reichen wird für Dortmund."

(dpa)