Bundesliga 2023/24 live im TV und Stream: Welcher Sender überträgt welche Spiele?

Wo gibt es die Bundesliga 23/24 live im TV und Stream zu sehen? Welche Spiele laufen kostenlos im Free-TV? Infos zur Übertragung der Saison 23/24 gibt es hier.

Vom 18. August 2023 bis zum 18. Mai 2024 findet die Bundesliga-Saison 2023/2024 statt. Welche Sender zeigen die Bundesliga live im Free-TV? Welche Pay-TV-Angebote bieten die meisten Spiele? Wo kann man die Spiele im Live-Stream verfolgen? Hier finden Sie alle Informationen zur Übertragung der Fußball-Bundesliga.

Bundesliga 2023/2024 live bei Sky, DAZN und Sat.1

Der Spielplan der Bundesliga 2023/24 ist lange bekannt, ebenso wie die TV-Rechte. Diese wurden aktuell noch bis für die Saison 2024/2025 vergeben. Wie in der letzten Saison teilen sich der Pay-TV-Sender Sky, der Streamingdienst DAZN und der Free-TV-Sender Sat.1 die Live-Übertragungen für die Saison 2023/2024.

DAZN bleibt exklusiv für die Übertragung der Freitagsspiele und Sonntagsspiele im Live-Stream zuständig, während Sky alle Spiele am Samstag überträgt. Außerdem hat Sky die Rechte für die Begegnungen unter der Woche, der sogenannten "Englischen Wochen". Sky zeigt die Spiele im Pay-TV und Live-Stream.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SID

Sat.1 ist der einzige Sender, der einige Bundesliga-Spiele kostenlos im Fernsehen und auf ransport.de im Stream überträgt. Einzelne Spiele werden demnach auch im Free-TV bei Sat.1 zu sehen sein, wie zum Beispiel der Saison- und Rückrunden-Auftakt.

Übertragung der Bundesliga 23/24 live im Free-TV und kostenlos im Stream

Die meisten Bundesliga-Spiele werden im Pay-TV und kostenpflichtigen Live-Stream übertragen. Dennoch gibt es Möglichkeiten, die Bundesliga zu kostenlos zu verfolgen. Die Sportschau der ARD zeigt jeden Samstag ab 18.30 Uhr Zusammenfassungen und Highlights des aktuellen Spieltages, während das ZDF-Sportstudio am späten Samstagabend ausgestrahlt wird. Sonntags gibt es Zusammenfassungen ab etwa 18.30 Uhr in den Dritten Programmen der ARD sowie morgens auf Sport1.

Ran.de und Sat.1 übertragen einzelne Spiele der 1. Bundesliga live und kostenlos sowohl im Free-TV als auch im Live-Stream:

18. August 2023 - Auftakt in die neue Bundesligasaison: SV Werder Bremen vs. FC Bayern München

vs. Auftaktspiel der Bundesliga-Rückrunde 2024

Die Liste wird nach Bekanntgabe weiterer ausgewählter Spiele aktualisiert.

Bundesliga 2023/2024: Sendezeiten der Spieltage

Die Spiele der Bundesliga werden regelmäßig an den Tagen Freitag, Samstag und Sonntag ausgetragen. Während der sogenannten "Englischen Wochen" finden auch Spiele unter der Woche, konkret am Dienstag und Mittwoch, statt.

Das sind die Sendetermine der Bundesliga-Saison 2023/24:

Freitagsspiele: 20.30 Uhr

Bei DAZN sehen Sie alle Freitagsspiele der Bundesliga 2023/24 im Live-Stream. Zusätzlich überträgt Sat.1 das Eröffnungsspiel, das erste Spiel der Rückrunde sowie ein Spiel am 17. Spieltag und am Ende der Saison die Relegation im Free-TV.

Samstagsspiele: 15.30 Uhr und Topspiel um 18.30 Uhr

Die Übertragung des Bundesliga-Samstags übernimmt Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt alle Samstagsspiele live und komplett, als Einzelspiel oder in der Konferenz. Über den Live-Stream von Sky Go können Sie die Samstagsspiele der Bundesliga auch auf Ihrem Tablet oder Smartphone verfolgen.

Sonntagsspiele: 15.30 Uhr, 17.30 Uhr und 20.30 Uhr

Im Live-Stream bei DAZN können Sie die Spiele des Bundesliga-Sonntags verfolgen. Der Streamingdienst überträgt exklusiv die Partien um 15.30 Uhr, 17.30 Uhr und 20.30 Uhr.

Englische Wochen

Zusätzlich zu den Spielen am Samstag sind die Partien der "Englischen Wochen" ebenfalls live und exklusiv bei Sky zu sehen.

Alle Bundesliga-Spiele im Live-Ticker: Updates, Tore, und Spielverlauf

In unserem Datencenter finden Sie die neuesten Infos zu allen Spielen der Bundesliga 2023/24. Hier erhalten Sie Live-Updates während der Spiele, alle Ergebnisse, Aufstellungen, News und weitere Infos. Sie können die Informationen in einer kompakten Übersicht, chronologisch oder mit Kommentaren anzeigen lassen. Erleben Sie die Bundesliga live und in Echtzeit, entweder von unterwegs oder von zuhause aus. Das Beste: Der Service ist komplett kostenlos.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt der dpa anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die dpa-infocom GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte das Menü über die drei Punkte oben links und wählen Sie "Live" aus.