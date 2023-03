Bundesliga-Novum: Vier Teams punktgleich am Tabellenende

Der Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga liefert auch für Statistiker erstaunliche Werte.

So stehen erstmals in der Liga-Geschichte nach 23 Spieltagen vier Mannschaften punktgleich am Ende der Tabelle, wie der Datendienstleister Opta ermittelte.

Das neue Schlusslicht VfL Bochum, der Vorletzte FC Schalke 04, die TSG Hoffenheim als 16. und der VfB Stuttgart auf Platz 15 haben jeweils 19 Zähler auf dem Konto. Nur die Tordifferenz unterscheidet zu diesem Zeitpunkt der Saison die vier Teams.

Vor allem Schalke hat mit seiner Aufholjagd zuletzt den Abstiegskampf noch einmal enger gemacht. Die Gelsenkirchener sind in der Rückrunde noch ungeschlagen und feierten nach 38 vergeblichen Anläufen am Samstag mit dem 2:0 in Bochum wieder einen Auswärtssieg im Oberhaus. Erstmals seit dem zehnten Spieltag stehen die Königsblauen damit nicht mehr auf dem letzten Tabellenplatz.

(dpa)