Leverkusen muss erneut auf Angreifer Schick verzichten

Der gerade erst wieder fit gewordene Angreifer Patrik Schick von Bayer Leverkusen hat einen Rückschlag erlitten.

Der Stürmer wird aufgrund einer Muskelverletzung voraussichtlich drei Wochen nicht zur Verfügung stehen, wie der aktuelle Tabellenführer der Fußball-Bundesliga kurz vor dem Zweitrunden-Spiel im DFB-Pokal beim SV Sandhausen mitteilte. Schick hatte sich nach dem Training einer MRT-Untersuchung unterzogen und trat die Reise zum Auswärtsspiel nicht an.

In dieser Saison kam der 27-Jährige aufgrund einer Adduktorenverletzung erst einmal in der Liga und einmal in der Europa League zum Einsatz.

(dpa)