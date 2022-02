Friedrich und Serdar in Isolation - Kempf zurück

Sportdirektor Arne Friedrich und Mittelfeldspieler Suat Serdar vom Fußball-Bundesligisten Hertha BSC haben sich mit dem Coronavirus infiziert.

Der 24-jährige Serdar befindet sich in häuslicher Isolation, teilten die Berliner am Dienstag mit. Bereits am Samstag hatte sich der 42-jährige Friedrich in Quarantäne begeben, wie der Verein am Dienstag bestätigte. Zuerst hatte die "Bild" (Dienstag) darüber berichtet. Friedrich weise leichte Erkältungssymptome auf.

Dafür hat Marc Oliver Kempf seine Isolationszeit beendet und ist in das erste Mannschaftstraining der Woche zurückgekehrt.

