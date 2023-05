Köln - FC Bayern im Live-Ticker: Aufstellung, Spielstand und Ergebnis

Am Samstag spielen Köln und der FC Bayern gegeneinander. Für den Rekordmeister geht es um den Titel. Alle Infos zu Aufstellung, Spielstand, Ergebnis und Gewinn-Szenarien gibt es hier.

Der 34. Spieltag der Bundesliga 2023 steht an - der 1. FC Köln trifft auf den FC Bayern München. Wer nach dem letzten Spieltag an Platz 1 auf der Tabelle steht, darf sich deutscher Fußballmeister der Saison nennen, die letzten beiden Mannschaften auf der Tabelle steigen in die 2. Bundesliga ab. Nach aktuellem Stand liegt der 1. FC Köln im unteren Mittelfeld auf Platz 10. Der FC Bayern belegt ungewohnter Weise nur den 2. Platz hinter Borussia Dortmund. Als sicherer Absteiger steht bisher lediglich Hertha BSC fest.

Schon seit 1963 gibt es die Fußball-Bundesliga der Männer, bei der es nicht nur um Sieg oder Abstieg geht, sondern auch um die Qualifizierung bei den Europapokalwettbewerben, also Fußballspielen auf europäischer Ebene. Seit 2013 gewann der FC Bayern jede Saison und hat insgesamt bereits 32-mal den Meister-Titel in der Bundesliga geholt. In der Saison 2023 scheint es das erste Mal nach 10 Jahren wieder brenzlig für den Rekordmeister Bayern zu werden.

Schaffen die Bayern es noch auf Platz 1 in der Tabelle? Um was geht es für den 1. FC Köln? Hier haben wir alle Infos rund um Aufstellung, Spielstand, Ergebnis und mögliche Gewinn-Szenarien für Sie.

1. FC Köln vs. FC Bayern München im Live-Ticker: Aufstellung, Spielstand und alle Infos

FC Köln gegen Bayern München: Ergebnis - Wer hat gewonnen?

Direkt nach dem Abpfiff der Partie zwischen Köln und Bayern München finden Sie hier das Ergebnis. Wenn Sie die Begegnung bei uns im Live-Ticker angeschaut haben: Auch dort wird natürlich das Ergebnis des Spiels angezeigt.

1. FC Köln - FC Bayern München: Wer hat bessere Chancen?

Obwohl die Bayern in dieser Saison um ihren Titel bangen müssen, sind sie im Match gegen Köln der klare Favorit. In den letzten drei Spielen konnte sich Köln mit 2:1 gegen Bayer Leverkusen und mit 5:2 gegen Hertha BSC durchsetzen. Das letzte Duell gegen Werder Bremen endete dagegen mit 1:1 unentschieden.

Beim FC Bayern schien der Kurs auf den Meister-Titel gesetzt zu sein: Ein 2:1 gegen Werder Bremen und ein ganz klares 6:0 gegen Schalke 04 machten Hoffnung auf eine weitere Meisterschale. Im letzten Spiel gegen RB Leipzig zeigte sich Bayern dagegen wieder auf wackligen Beinen: Das Team verlor mit 1:3. Eine ähnlich glanzlose Leistung wie bereits beim 1:2 gegen Bayer Leverkusen und das 1:3 gegen Mainz - verlorene Spiele, die den FC Bayern so geschwächt haben, dass der Bundesliga-Titel in dieser Saison im Gegensatz zu den letzten Jahren nicht schon vor Saison-Ende in der eigenen Vitrine steht.

1. FC Köln gegen FC Bayern München: Kann Bayern noch deutscher Meister werden?

Im Duell Köln gegen Bayern geht es für die einen um kaum etwas, für die anderen dagegen steht der alles auf dem Spiel. Dem Spielplan der Fußball-Bundesliga 2022/23 zufolge findet das Match am Samstag, den 27. Mai 2023 ab 15.30 Uhr statt. Gastgeber ist Köln im Rhein Energie Stadion.

An der Tabellenposition des 1. FC Köln wird sich durch das Spiel gegen Bayern kaum etwas ändern, die Mannschaft belegt Platz 10 mit 42 Punkten. Der Klassenerhalt ist den Kölnern also sicher, die Platzierung so gut wie gesetzt.

Für die Bayern geht es dagegen um alles. Um sich zum 11. Mal in Folge den Meistertitel zu holen, muss der FC Bayern München in jedem Fall gegen Köln gewinnen, doch auch wenn ihnen das gelingt, geht die Meisterschale nicht automatisch nach München. Gleichzeitig darf Borussia Dortmund maximal Unentschieden gegen Mainz 05 spielen.

Bei einem solchen Szenario sind Dortmund und Bayern auf dem gleichen Punktestand, Bayern würde aufgrund des besseren Torverhältnisses siegen. Verliert Dortmund gegen Mainz, während Bayern gewinnt, würden die Münchner sogar mit einem Punkt Vorsprung den 1. Platz der Tabelle einnehmen.