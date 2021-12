Freiburger Schmid gibt Comeback in zweiter Mannschaft

Der SC Freiburg kann im Kampf um einen Europacupplatz in der Rückrunde der Fußball-Bundesliga wohl bald wieder auf Jonathan Schmid setzen.

Der 31 Jahre alte Franzose gab rund vier Monate nach seiner Erkrankung an Covid-19 in der zweiten Mannschaft sein Comeback. Bei der 0:2-Niederlage beim SV Wehen Wiesbaden in der 3. Liga stand der Ersatzkapitän der Profis in der Startelf und wurde in der 65. Minute ausgewechselt.

Schmid hatte sich Ende August im häuslichen Umfeld mit dem Coronavirus infiziert.

