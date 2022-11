"Verdammte Schande": Poulsen bedauert WM-Aus von Nkunku

Dänemarks Nationalstürmer Yussuf Poulsen bedauert das WM-Aus seines Freundes und Teamkollegen Christopher Nkunku von RB Leipzig.

Der Angreifer verpasste die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar wegen eines Außenbandrisses im Knie kurz vor dem Abflug der französischen Mannschaft.

"Es ist eine verdammte Schande für ihn", sagte Poulsen bei einem Medientermin der Dänen auf ihrem WM-Trainingsgelände in Al-Rayyan. "Es sollte seine erste WM sein - und er war in den letzten anderthalb Jahren wirklich gut und hat auf höchstem Niveau gespielt."

Poulsen und Nkunku sind in Leipzig eng befreundet. "Wir sitzen in der Umkleidekabine nebeneinander und unsere Kinder gehen in dieselbe Einrichtung", sagte Poulsen. "Ich habe mit ihm gesprochen und er ist jetzt natürlich wirklich am Boden."

(dpa)