Reyna sichert BVB 2:1-Auftaktsieg beim "Christmas Cup"

WM-Fahrer Giovanni Reyna hat Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund in der Auftaktpartie beim "Christmas Cup" gegen Rapid Bukarest zum 2:1 geführt.

Der amerikanische Nationalspieler erzielte bei dem Turnier in Bukarest mit Spielen über zweimal 30 Minuten mit einem sehenswerten Distanzschuss den Siegtreffer (50.) für den BVB. Zuvor hatte Drittligaspieler Ole Pohlmann die Gäste in Führung gebracht (12.). Der dreimalige rumänische Meister kam durch Alexandru Ionita (27.) zwischenzeitlich zum Ausgleich. Vor dem am Montag beginnenden Weihnachtsurlaub traten die Dortmunder mit einigen WM-Teilnehmern an. Niklas Süle, Mats Hummels und Marco Reus waren nicht dabei.

Im zweiten Spiel treffen die Dortmunder am Samstag auf den italienischen Erstligisten AC Florenz.

