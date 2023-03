Schweinsteiger tippt im Bundesliga-Gipfel auf FC Bayern

Im Topspiel gegen den BVB setzt Bastian Schweinsteiger auf seinen Ex-Club aus München. Ein Faktor könnte der neue Trainer Thomas Tuchel sein, den der frühere Bayern-Kapitän in höchsten Tönen lobt.

Für Bastian Schweinsteiger ist Thomas Tuchel gerade der beste Trainer, den der FC Bayern München haben kann.

"Ich freue sehr mich ihn, ich schätze ihn sehr. Für mich ist er ein Trainer, der auf dem gleichen Niveau ist wie Pep Guardiola. Ich hoffe, dass er sehr erfolgreich sein wird", sagte der frühere Kapitän des deutschen Fußball-Rekordmeisters im Interview der ARD-Sportschau vor dem Bundesligaspiel des FC Bayern gegen Spitzenreiter Borussia Dortmund am Samstag (18.30 Uhr/Sky).

In Tuchel, der in der Vorwoche als Nachfolger des überraschend freigestellten Julian Nagelsmann vorgestellt wurde, hätten die Bayern einen der besten Trainer der Welt verpflichtet. Dass Tuchel 2018 das erste Angebot der Bayern als Heynckes-Nachfolger abgelehnt habe, sei der richtige Schritt gewesen. "Das tat ihm persönlich noch mal sehr gut", meinte der Weltmeister von 2014. Bei Paris Saint-Germain und dem FC Chelsea, mit dem Tuchel die Champions League gewann, habe er mit Topspielern gearbeitet.

Schweinsteiger setzt auf seinen Ex-Club

Schweinsteigers Vorfreude auf das Bundesliga-Topspiel ist sehr groß. Favorit sind für ihn die Bayern, er tippt auf einen 3:1-Erfolg seines Ex-Clubs. Das Hinspiel endete 2:2, nachdem die Münchner bereist 2:0 geführt hatten. Die Borussen haben einen Punkt mehr als der Meister. "Es ist eine Riesenchance für den BVB. Der FC Bayern ist angeschlagen, aber normalerweise hat der FC Bayern dann immer sehr groß reagiert", sagte Schweinsteiger.

Wird der Sieger des Spiels auch deutscher Meister? "Nein, aber wenn Dortmund gewinnt, dann könnte es schon ein bisschen eng werden", meinte der 38-Jährige. Für den BVB spreche, dass er viel effektiver sei als früher und nicht mehr so viele Gegentore zulasse. Aufgrund der Tabellensituation könne der BVB auch bei einem Remis mit einem guten Gefühl nach Dortmund reisen.

Dass Tuchel da sei, verändere für das Spiel relativ viel. "Ich glaube, dass Borussia Dortmund auch nicht so glücklich darüber ist, dass bei Bayern München ein neuer Trainer an der Seitenlinie steht", sagte Schweinsteiger. Fußballerisch und taktisch werde Tuchel wohl nicht alles auf den Kopf stellen: "Aber mit seiner Erfahrung wird er an gewissen Rädern rumschrauben. Er wird mit all seinen Qualitäten versuchen, das Spiel zu gewinnen."

(dpa)