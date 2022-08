FC Bayern leiht Offensivtalent Vidovic nach Arnheim aus

Der FC Bayern München will Jungprofi Gabriel Vidovic (18) Spielpraxis verschaffen und leiht den Offensivspieler darum für eine Saison an Vitesse Arnheim aus.

Der Juniorennationalspieler aus Kroatien kam 2016 zum deutschen Fußball-Rekordmeister und soll sich nun in der ersten niederländischen Liga weiterentwickeln, wie die Bayern mitteilten.

"Gabriel hat mit seinen guten Leistungen in der Vorbereitung bewiesen, dass er zurecht in unserem Profikader steht. Wir haben nun gemeinsam abgewogen, was für seine Entwicklung das Beste ist und uns für eine Leihe zu Vitesse Arnheim entschieden", äußerte Sportvorstand Hasan Salihamidzic. Vidovic habe dort "größere Chancen, regelmäßig zu spielen". Man werde seine Entwicklung in Arnheim "genau beobachten".

(dpa)