Augsburgs Niederlechner wechselt im Sommer zu Hertha

Hertha BSC hat die Spekulationen beendet und beim Transfer von Stürmer Florian Niederlechner Vollzug gemeldet.

Der Torjäger verlässt den Fußball-Bundesligisten FC Augsburg im Sommer und wechselt zum Ligakonkurrenten nach Berlin.

Der 32-Jährige werde einen Vertrag bis 2025 unterschreiben, teilte die Hertha mit. "Mit ihm bekommen wir einen erfahrenen Offensivspieler, der Torgefahr, Mentalität und Körperlichkeit mitbringt", sagte Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic.

Niederlechners Vertrag beim FCA läuft im Sommer aus, er ist daher ablösefrei. Der Angreifer spielt seit 2019 in Augsburg und erzielte in 89 Ligapartien 23 Treffer. In dieser Saison traf Niederlechner in 14 Bundesliga-Spielen viermal. Im vergangenen Winter hatte Niederlechner ein Angebot von Chicago Fire aus der US-Profiliga MLS über drei Jahre erhalten. Der FC Augsburg ließ ihn damals aber nicht ziehen.

(dpa)