"Bild": FC Bayern hat kein Interesse mehr an Neapels Osimhen

Der FC Bayern München soll laut Informationen der "Bild"-Zeitung Abstand von einer möglichen Verpflichtung von Stürmer Victor Osimhen genommen haben.

Dem Bericht zufolge soll für den 24 Jahre alten Nigerianer eine kolportierte Ablösesumme zwischen 100 und 150 Millionen Euro im Raum stehen. Beim deutschen Fußball-Rekordmeister gebe es Zweifel, ob Osimhen sofort wie gewünscht weiterhelfe.

Der frühere Wolfsburger Bundesliga-Profi ist in dieser Saison mit seinem Toren maßgeblich am sportlichen Höhenflug des SSC Neapel in Italien beteiligt. Daher hätten auch Paris Saint-Germain und Manchester United Interesse, hieß es.

Die Lücke auf der Mittelstürmer-Position nach dem Wechsel von Robert Lewandowski zum FC Barcelona im vorigen Sommer konnten die Münchner bisher nicht wirklich schließen. Als möglicher Kandidat für die neue Spielzeit soll dem Bericht zufolge nun vor allem der Franzose Randal Kolo Muani von Eintracht Frankfurt gelten. Auch über ein Interesse an Harry Kane von Tottenham Hotspur gab es immer wieder Spekulationen.

(dpa)