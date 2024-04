Freiburg holt Mittelfeldspieler Osterhage aus Bochum

Der Sport-Club vermeldet nach Eren Dinkci den nächsten Neuzugang. Patrick Osterhage kommt vom VfL. Es wird angeblich eine Ablöse im mittleren einstelligen Millionenbereich fällig.

Fußball-Bundesligist SC Freiburg hat Mittelfeldspieler Patrick Osterhage vom Ligarivalen VfL Bochum verpflichtet. Beide Clubs bestätigten den Transfer, über den in diversen Medien zuletzt bereits spekuliert worden war. Zur Vertragslaufzeit machte der SC wie gewohnt keine Angaben. Osterhages Kontrakt in Bochum lief noch bis 2026. Er soll eine Ausstiegsklausel in Höhe von rund fünf Millionen Euro beinhaltet haben, wie die "Bild"-Zeitung zuletzt berichtete.

"Wir beschäftigen uns schon seit mehreren Jahren mit Patrick", sagte Freiburgs Sportdirektor Klemens Hartenbach in einer Clubmitteilung. "Er kann in der zentralen Zone verschiedene Positionen spielen und wir sind uns sicher, dass noch enormes Potenzial in ihm steckt." Der 24-Jährige ist nach Eren Dinkci, der aktuell noch von Werder Bremen an den 1. FC Heidenheim ausgeliehen ist, der zweite Sommer-Neuzugang der Freiburger.

"Mein Fokus liegt die kommenden Wochen aber natürlich noch voll beim VfL Bochum", versicherte Osterhage, der mit dem Revierclub durch sieben sieglose Spiele in Serie wieder tief in den Abstiegskampf gerutscht ist.

(dpa)