Medien: Churlinov geht von Stuttgart nach Burnley

Der Wechsel von Flügelspieler Darko Churlinov vom Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart zum FC Burnley ist nach Informationen von "Stuttgarter Nachrichten" und "Stuttgarter Zeitung" perfekt.

Der 22-Jährige habe beim englischen Zweitligisten nach bestandenem Medizincheck einen Vertrag unterschrieben, schrieben die Blätter am Freitag. Die Ablösesumme soll rund 3,5 Millionen Euro betragen und durch diverse Boni noch auf rund fünf Millionen Euro ansteigen können. Der Transfer hatte sich bereits seit einigen Tagen abgezeichnet.

Churlinov war im Januar 2020 vom 1. FC Köln zum VfB gewechselt, in der abgelaufenen Saison spielte er auf Leihbasis für den FC Schalke 04 in der 2. Bundesliga. In der Vorbereitung auf die aktuelle Spielzeit überzeugte der nordmazedonische Nationalspieler. Beim Stuttgarter Erstrunden-Sieg im DFB-Pokal in Dresden (1:0) erzielte er das entscheidende Tor. Beim Liga-Spiel in Bremen (2:2) am vergangenen Wochenende stand Churlinov wegen seines nahenden Wechsels schon nicht mehr im Kader.

(dpa)