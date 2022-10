Schalke verpflichtet Ex-Gladbacher Kolodziejczak

Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 hat auf die vielen Verletzten in der Defensive reagiert und Timothée Kolodziejczak verpflichtet.

Der französische Verteidiger, der vorher zur Probe beim Aufsteiger trainiert hatte, erhält einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Saison. Das teilte Schalke mit. Der 31 Jahre alte Ex-Gladbacher dürfte angesichts der angespannten Personalsituation bereits am Sonntag bei Hertha BSC zum Einsatz kommen. Aktuell fallen beim Revierclub gleich vier Innenverteidiger aus. "Natürlich ist er ein Thema für Sonntag", sagte Interimstrainer Matthias Kreutzer am Freitag.

"Kolo hat mit 240 Einsätzen in der französischen Ligue 1 und in der spanischen Liga bewiesen, dass er ein verlässlicher Teil unserer Abwehr werden kann", sagt Sportdirektor Rouven Schröder über den zuvor vertragslosen Neuzugang, der sich einst 2017 in Mönchengladbach nicht hatte durchsetzen können.

Damals bestritt er seine beiden einzigen Spiele für die Borussia gegen Schalke. Kolodziejczak war zuletzt bei der AS Saint-Étienne aktiv und spielte in seiner Karriere auch schon für Nizza, Lens, Lyon und den FC Sevilla.

(dpa)