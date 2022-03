BVB-Torwart Bürki wechselt in die USA

Borussia Dortmunds Torwart Roman Bürki verlässt den BVB im kommenden Sommer und wechselt in die USA.

Der bis zum 30. Juni 2023 gültige Vertrag des 31-Jährigen wird nach dem Ende der laufenden Saison vorzeitig aufgelöst, wie der Fußball-Bundesligist aus dem Ruhrgebiet mitteilte.

Bürki schließt sich St. Louis City SC an. Lutz Pfannenstiel, der in Deutschland unter anderem für die TSG Hoffenheim und Fortuna Düsseldorf arbeitete, ist dort Sportdirektor.

Bürki wechselte im Sommer 2015 vom SC Freiburg zu den Dortmundern. Mit dem BVB gewann der Schweizer zweimal den DFB-Pokal. 232 Pflichtspiele hat Bürki bislang für Dortmund bestritten. In der Bundesliga kam er zuletzt am 34. Spieltag der vergangenen Saison zum Einsatz. In den Planungen von Trainer Marco Rose spielte Bürki keine große Rolle mehr.

© dpa-infocom, dpa:220316-99-546348/2 (dpa)